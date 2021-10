Milan Primavera, Giunti: “I ragazzi hanno meritato questi punti”

Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato dopo il successo contro il Lecce, complimentandosi con i suoi ragazzi.

Prima vittoria in campionato per il Milan Primavera di Federico Giunti, che nel post match ha parlato così a Milan TV: "I ragazzi sono stati consapevoli che la classifica non era quella che doveva essere. Devo fargli un plauso: hanno subito un gol dopo un minuto e mezzo e poteva essere uno spartiacque per noi, ma hanno iniziato a giocare e abbiamo ribaltato la partita. La parte della partita dove la squadra è rimasta ben presente in campo è stato nella parte finale della partita, dove si sono alzati i toni alla fine, senza correre grossi pericoli. Questi punti se li sono meritati. Ormai siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni e da questo punto di vista vedo anche una crescita: la squadra era praticamente la stessa della scorsa volta. Gala e Robotti hanno fatto una partita di sostanza, le loro fonti di gioco sono state oscurate. Non è facile giocare così tanto, e dobbiamo anche sottolineare che mancavano tanti giocatori; Roback e Traorè non erano al 100%, ma hanno deciso comunque di essere della partita".