Milan Primavera, il focus di ‘acmilan.com’: partenza sprint dei rossoneri

Proprio contro gli inglesi, nell'ultima uscita, i rossoneri hanno fornito una prova di forza evidente. Un 4-0 netto, all'interno di una gara mai in discussione e controllata dal primo all'ultimo minuto. Nel 4-3-3 di Mister Abate , finora, si sono alternati tanti rossoneri, tutti partecipi e a proprio agio sul terreno di gioco.

Perché oltre al reparto offensivo, anche la difesa milanista è salita sugli scudi, solida e attenta come certificano i soli due gol incassati. Il cammino è ancora lungo, l'obiettivo è di migliorare e crescere allenamento dopo allenamento, con lo sguardo rivolto di partita in partita. Continuare così è la ricetta per togliersi soddisfazioni importanti, e allora sotto con i prossimi ostacoli. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>