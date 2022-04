Milan Primavera, crollo nel finale e la Sampdoria vince 4-1

Non basta il 13° gol di Nasti al Milan Primavera: gli ultimi 20' sono fatali ai rossoneri che vedono allontanarsi la zona Playoff.

Stefano Bressi

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Milan Primavera: al Vismara è la Sampdoria a imporsi per 4-1 nel 29° turno del campionato Primavera 1 TIMVISION. Un punteggio eccessivamente severo per i rossoneri, che dice davvero poco di una partita condotta con buona personalità e coraggio per 70', dove la squadra di Giunti avrebbe meritato ben più del gol del momentaneo pareggio firmato da Marco Nasti. È un finale difficile, in cui i doriani segnano due reti nello spazio di due minuti, a indirizzare il match e ad allontanarci dalla zona Playoff.

La rete dell'attaccante classe 2003 - 13° centro stagionale, secondo miglior marcatore del campionato - rimane quindi l'unica gioia di un pomeriggio amaro, da mettersi alle spalle per ripartire con convinzione e chiudere la stagione nel migliore dei modi anche per mettere al sicuro una classifica che vede il Milan a +5 sul 15° posto, quello che porta dritto ai Playout salvezza. Il calendario offrirà nell'immediato due chance di riscatto: mercoledì alle 12.00 la trasferta sul campo del Pescara ultimo in classifica, sabato alle 15.00 la sfida casalinga contro il Bologna.

LA CRONACA

Tante conferme nell'undici titolare rispetto alla vittoria a Ferrara di martedì scorso: le uniche novità sono Bozzolan per Borges - con Stanga sulla destra - e Capone per El Hilali. L'inizio dei rossoneri è incoraggiante, con tanto possesso palla e la Sampdoria costretta a difendersi con attenzione. Il primo tentativo al 12' con Gala, destro dal limite alto. Al 20' anticipo provvidenziale di Villa su Capone nell'area piccola, mentre al 26' doppia respinta di Saio su un destro di Capone dai 25 metri e sulla ribattuta di Nasti. In un primo tempo di sole occasioni rossonere, è la Sampdoria a passare in vantaggio: al 42' uno schema su punizione eseguito al dettaglio viene concretizzato da Di Stefano per l'1-0 ospite.

Il secondo tempo parte con una tegola per i rossoneri, che perdono Bozzolan per infortunio - al suo posto Borges - ma al 54' arriva il pareggio grazie a Marco Nasti, lesto a raccogliere un rimpallo nato da una progressione in area di Stanga e a calciare in porta con un destro a giro che non lascia scampo a Saio. Il gol rinvigorisce il Milan che va vicinissimo al raddoppio al 56', quando Traorè non riesce a indirizzare in porta di testa da ottima posizione. Altro tentativo al 64' da fuori con Di Gesù, alto. Al 74' l'episodio che cambia il match, con Di Stefano che approfitta di un'incertezza di Coubis per mettere a segno la sua doppietta personale. 120" e gli ospiti trovano anche il terzo gol, con Malagrida che punisce un'uscita a vuoto fuori area di Desplanches. La reazione rossonera sta in una punizione - fuori di poco - di Traorè all'85', ma un minuto dopo il neo entrato Conti realizza il quarto gol della Sampdoria, chiudendo così il match.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 1-4

MILAN (4-3-3): Desplanches; Stanga, Coubis, Bosisio, Bozzolan (7'st Borges); Foglio (34'st Eletu), Di Gesù, Gala (34'st Omoregbe); Traorè, Nasti, Capone (34'st El Hilali). A disp.: Nava, Pseftis; Camara, Obaretin; Robotti, Tolomello; Roback, Rossi. All.: Giunti.

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Villa, Bonfanti, Migliardi; Malagrida, Bontempi (24'st Pozzato, 39'st Bonavita), Yepes, Sepe (34'st Conti), Bianchi; Di Stefano (39'st Chilafi), Montevago. A disp.: Tantalocchi, Zorzi; De Vivo, Musso, Porcu; Dolcini; Catania. All.: Tufano.

Arbitro: Zamagni di Cesena.

Gol: 42' e 29'st Di Stefano (S), 9'st Nasti (M), 31'st Malagrida (S), 41'st Conti (S).

Ammoniti: 45' Coubis (M), 22'st Foglio (M).

Fonte: acmilan.com

