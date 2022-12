Milan Primavera – Talenti emergenti: Coubis, l’insostituibile di Abate

Al di là di coloro che hanno qualità tecniche al di sopra della media, il Milan Primavera può anche contare su altri giocatori, che magari non sono tecnicamente invidiabili, ma fanno della costanza il loro punto di forza. Uno di questi è senza dubbio Andrei Coubis , il terzino destro che sta studiando tutti i segreti del mestiere dal suo allenatore Ignazio Abate , che ha svolto quel ruolo nella prima squadra per tanti anni, diventando una bandiera.

Ormai Coubis , nonostante sia un classe 2003, è già un veterano nella rosa del Milan Primavera , facendone parte da tre anni. Questa lunga militanza ha fatto in modo che i diversi tecnici passati sulla panchina rossonera si siano accorti della sua costanza e abbiano riposto fiducia in lui. Tanto che oggi il terzino destro veste la fascia di capitano del Milan e guida i cerca di guidare i suoi compagni nel miglior modo possibile.

La costanza che Coubis ha manifestato in questi ultimi anni gli è valsa anche la titolarità sulla fascia destra. Nel corso di questa stagione l'italo-rumeno ha collezionato dodici presenze in altrettante gare disputate dal Milan Primavera , diventando l'insostituibile di Ignazio Abate . E dal suo tecnico spera di prendere spunto e di emularne la carriera.

Le prestazioni degli ultimi anni hanno anche permesso ad Andrei Coubis di essere convocato dalle selezioni giovanili della Romania. Nonostante potesse optare per la nazionalità italiana, il terzino destro ha scelto per il momento un'altra strada e ha già disputato alcuni incontri con l'Under 19 e l'Under 20 rumene. Non ha ancora esordito, invece, con l'Under 21, dalla quale ha già ricevuto la chiamata.