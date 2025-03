Milan Primavera, Colzani: “Mi rivedo in Maignan. Ecco i miei obiettivi”

Sui suoi punti di riferimento: "Ho guardato Neuer, la prima volta nel Mondiale 2014 quando ha vinto il Golden Glove. Da lì mi sono appassionato a tutto ciò che faceva. Se devo guardare al Milan, mi ritrovo in Maignan. Mi piace molto come gioca, il suo stile e la sua leadership con i compagni. La squadra deve dare secondo me sempre il massimo, dobbiamo lavorare in maniera perfetta con la testa, senza perderci in piccolezze. Obiettivi? Se devo guardare il mio punto di vista, sicuramente quelli di crescere, migliorare e dare sempre il meglio. Se devo guardare l’aspetto della squadra, andare in fondo in tutte le competizioni e perché no magari vincere la Coppa Italia e anche lo Scudetto". LEGGI ANCHE: Milan, spazio alla freschezza: Sottil può dare quella scossa che serve >>>