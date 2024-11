Milan Primavera, il calendario di novembre tra Youth League e campionato

( fonte: acmilan.com ) - Ottobre è stato lungo e denso di emozioni, novembre non sarà da meno. Il penultimo mese dell'anno solare è qui e porta con sé un ricchissimo calendario di partite per le squadre rossonere. Dai big match - con alcuni che ritornano dopo tanto tempo - a sfide inedite , scopriamo tutti gli impegni che attendono le rappresentative milaniste.

Reduce dallo splendido successo sul campo della Fiorentina capolista, la squadra di Guidi è ora attesa da un mese denso di appuntamenti - ben sei - tra Italia ed Europa. In campionato ben tre sfide casalinghe per confermarsi nei piani alti della classifica, in Youth League due trasferte per trovare la prima affermazione stagionale e inseguire il passaggio del turno.