Milan Primavera, il calendario dalla 4^ alla 7^ giornata di campionato

Ecco gli impegni in calendario, in campionato, per il Milan Primavera di mister Ignazio Abate dalla 4^ alla 7^ giornata del torneo

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha iniziato il suo campionato vincendo 1-3 sul campo del Monza e, successivamente, battendo 4-1 il Bologna al 'Puma House of Football - Centro Vismara'. Prossimo impegno, Sassuolo-Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 11:00 in Emilia.