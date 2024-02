Quanto alla squadra i pericoli, per la verità, non sono tantissimi. Due i giocatori da citare senza ombra di dubbio. Il primo è João Vasconcelos, miglior marcatore del Braga in questa prima parte di Youth League con 4 reti all'attivo in sette presenze. Il secondo, invece, è Nuno Patricio, classe 2006, che però ha già esordito con la formazione Under 23 ed è già sotto il controllo del gruppo CAA Stellar. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli può restare allenatore al raggiungimento di tre obiettivi: la novità >>>