Milan Primavera, altra vittoria! Battuto anche il Bologna

Partita indubbiamente condizionata dalla pioggia caduta copiosa su Milano, col terreno di gioco inevitabilmente appesantito. I rossoneri partono con un bel piglio, e dopo due opportunità di Bonomi al 5' e Liberali al 7' trovano il vantaggio al quarto d'ora proprio col numero 10, abile a finalizzare con un sinistro potente una ripartenza decisa. Il gol sblocca il punteggio ma blocca la partita: le due squadre si alternano in un palleggio reso difficile dal campo, e succede poco - anche per merito di un Milan in controllo - nel resto della prima mezzora. Nel quarto d'ora finale escono fuori gli ospiti, che dopo un tentativo di Ravaglioli pareggiano al 43' col colpo di testa di Addessi sugli sviluppi di un corner.

È milanista la prima occasione del secondo tempo: al 49' il destro in controbalzo di Comotto viene controllato in due tempi da Happonen. Sale in cattedra Scotti, che ha due occasioni a stretto giro: prima di testa, in anticipo, su corner al 56' e poi con una splendida mezza rovesciata al 59', conclusioni che sfiorano il palo alla sinistra del portiere. I rossoneri trovano il meritato vantaggio al 61', con la sponda di Bakoune per il colpo di testa ravvicinato di Comotto. Tocca aspettare meno di due minuti per il tris: ripartenza di Magni, palla per Scotti che non lascia scampo a Happonen. Al 71' Magni impegna il portiere ospite con un destro velenoso dal limite, prima di un finale in cui i rossoneri controllano senza troppi patemi i tentativi orgogliosi e imprecisi del Bologna.