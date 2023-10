Milan, dalla Primavera di Abate tanti segnali positivi

I numeri non sono tutto, però in questa occasione raccontano fedelmente quello che è stato il cammino fino a qui. All'interno di una stagione che sarà lunga e usurante, un campione di sole 9 partite non è del tutto esemplificativo, ma in questi primi due mesi la squadra ha lanciato tanti segnali, tutti positivi, che lasciano ben sperare per i mesi che ci attendono.