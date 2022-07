Milan Primavera, Schira: “Offerta panchina ad Abate: la sua risposta”

Il Milan avrebbe offerto ad Ignazio Abate la panchina della Primavera secondo il collega Nicolò Schira. Cosa farà l'ex terzino rossonero?

Daniele Triolo

Oggi, venerdì 1° luglio 2022, parte ufficialmente la stagione 2022-2023 ed è anche iniziato il . I trasferimenti, però, non riguardano soltanto i calciatori, ma anche gli allenatori.

Il Milan, per esempio, è alla ricerca di un tecnico per la propria formazione Primavera. Nell'ultima stagione Federico Giunti è stato esonerato, a poche giornate dal termine della regular season del Campionato Primavera 1 TIMVISION, per far posto a mister Christian Terni.

Quest'ultimo, però, era un traghettatore e lo si sapeva. Secondo il collega Nicolò Schira, il Milan avrebbe pensato ad un grande ex rossonero per guidare i Giovani Diavoli Rossoneri della Under 19 nella stagione appena iniziata. Ha svelato tutto, in esclusiva, in un post sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

"Il Milan nei giorni scorsi ha proposto a Ignazio Abate la panchina della Primavera - ha scritto Schira -, ma il tecnico è orientato a proseguire il cammino con i classe 2006 al timone dell’Under 17 nella prossima stagione per poi fare il salto con loro in Primavera tra un anno".

Abate, dunque, avrebbe intenzione di restare con i ragazzi dell'ormai ex Under 16 che, nell'annata appena trascorsa, hanno perso la finale Scudetto contro la Roma.