Milan Primavera, Abate: “Bisogna saper perdere con mentalità”

Dopo la sconfitta nel derby contro l' Inter valido per il campionato di Primavera 1, il tecnico del Milan Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Milan TV. In particolare l'ex terzino rossonero si è soffermato su un aspetto interessante, ovvero la differenza tra il perdere e il farlo con mentalità. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Ignazio Abate

"È un campionato difficile, siamo giovani, ma sono convinto che alla fine ci riprenderemo, ma indubbiamente sono partite in cui ci si tiene a fare il risultato. Nello sport si vince e si perde, ma per saper vincere bisogna anche saper perdere con mentalità e i miei ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo creato due palle gol anche alla fine, non ho da rimproverare nulla".