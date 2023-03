Milan Primavera, Abate: “Ora dobbiamo pensare al campionato”

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha sottolineato come il pensiero debba andare al campionato dopo il successo in Youth League

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV in seguito al successo contro i pari età dell' Atletico Madrid . Interrogato sui prossimi impegni, l'ex terzino rossonero ha sostenuto come ora i suoi ragazzi debbano pensare al campionato, dove comunque si trovano indietro in classifica. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate

"Adesso accantoniamo questa competizione. Sarà un mese importante per noi per la salvezza in Serie A, è una classifica strana; pensiamo al campionato. Poi le Final Four sono gare secche, devi avere la fortuna di arrivarci bene".