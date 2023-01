Milan Primavera, Abate: “Creare sei palle gol con l’Inter non è da tutti”

In seguito alla sconfitta contro l'Inter per 1-0 nel campionato di Primavera 1, il tecnico del Milan Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Tra i tanti temi toccati anche quello dei meriti da attribuire ai suoi ragazzi, come ad esempio il fatto di aver creato sei occasioni da rete molto nitide contro una formazione come i nerazzurri. Di seguito le sue parole.