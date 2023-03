Milan Primavera, Abate: “Ho ricordato ai ragazzi le parole di Maldini”

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate su Paolo Maldini

"A me non piace trovare alibi, ma quando giochi in campionato contro 5 2003 avendo 6-7 2005 e 2006 è difficile vincere. Ma noi siamo cresciuti, anche a livello fisico. Il nostro obiettivo è creare qualche profilo per mandarlo in Prima Squadra. Poi vincere è importante perché aumenta l'autostima. Il gruppo è unito, si cresce anche dalle batoste. Abbiamo un cuore grande e ce la godiamo. Sono contento per i ragazzi e per la società. Ho ricordato le parole di Maldini: 'I treni passano una volta sola e bisogna coglierli al volo'. I giorni della firma del contratto lui e Massara mi hanno incitato a far bene in questa competizione: ci avevano visto lungo... Sono contento per tutto il mondo del settore giovanile del Milan".