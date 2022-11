Milan Primavera, Abate: “Lazetic, umiltà e voglia di dimostrare”

Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' del 4-0 in campionato sull'Atalanta e di Marko Lazetic

Daniele Triolo

Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dell'ultimo successo in campionato (4-0) contro i pari età dell'Atalanta. Ecco, dunque, le dichiarazioni di mister Abate.

Milan-Atalanta Primavera 4-0, le parole di Abate — Sulla gara: "Partita importantissima, al di là della classifica, per dare un segnale a noi stessi, per l'atteggiamento e la voglia di vincere del del gruppo. Mi son piaciuti tutti, per voglia, fame e intensità. Abbiano fatto una buonissima gara, adesso resettiamo e pensiamo a mercoledì che sarà un'altra battaglia e speriamo di chiudere in bellezza con il Lecce che sarà una partita difficilissima".

Sull'approccio alla partita: "Abbiamo cercato di imporre il nostro ritmo, il nostro gioco dal primo minuto con voglia, con intensità e con qualità. Non ci siamo accontentati nelle ultime due partite di campionato: siamo partiti subendo gol dopo quattro minuti dove l'approccio non era dei migliori. Oggi invece i ragazzi hanno dato continuità alla prova di Youth League col Salisburgo e hanno tenuto l'attenzione alta per per 95 minuti con discrete giocate e con buona qualità. C'è da continuare, poi se si ha questa fame, se si ha questa unione e questa voglia di non prendere gol vengono fuori le individualità".

Su Marko Lazetic, autore di una bella tripletta: "Sono veramente contento anche per i tre gol di di Marko che si è calato nel gruppo con un atteggiamento positivo, con umiltà e con voglia di dimostrare. Questo è un esempio per tutti, dobbiamo continuare, sono contento dei più giovani che stanno crescendo bene, e dei veterani che si stanno confermando-Dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro percorso: crescere e limitare i nostri errori soprattutto a livello mentale, poi vedremo a fine anno quello che sarà il risultato finale".