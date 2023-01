Milan Primavera, Abate: “Abbiamo sofferto, ma ci siamo ripresi”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha parlato a latere del match contro l' Inter , perso per 1-0. Tra i tanti temi toccati dall'ex terzino rossonero spicca anche la reazione che i suoi ragazzi hanno avuto dopo alcuni minuti di blackout. Tale reazione ha permesso loro di riprendersi e non subire altri gol, ma non di evitare la sconfitta. Di seguito le sue parole a Milan TV.

Milan, le parole di Ignazio Abate sulla reazione dei sui ragazzi

"Una partita molto equilibrata, siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto per 15/20 minuti e poi siamo stati bravi a non prendere gol. Per gli altri 60/65 minuti non ho da rimproverare nulla ai ragazzi, se non sull'occasione del gol, quando avevamo una palla gol per noi, e alla fine lo abbiamo preso noi". Mercato Milan, doppio colpo in casa Real Madrid: le ultime news >>>