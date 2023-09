Milan-Newcastle Primavera, Zeroli: “Possiamo arrivare in fondo”

Milan Primavera, le parole di Kevin Zeroli

"L'importante era partire con il piede giusto e siamo partiti nel migliore dei modi. Possiamo arrivare in fondo con questa squadra. Siamo giovani, ma possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Secondo me l'abbiamo preparata bene in allenamento con il mister. Credo che abbiamo fatto una grande vittoria e il merito è nostro. In campionato siamo partiti bene, adesso pensiamo alla Juventus, che è una partita difficile. Abbiamo rispetto di tutte le squadre, ma possiamo fare una grande annata".