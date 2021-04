Milan-Juventus Primavera 0-1: N’Gbesso vicino al gol! | Live News

Milan-Juventus Primavera, il live della gara Amici di Pianetamilan.it, benvenuti al ‘Centro Sportivo Vismara’. Alle 13:00 è in programma Milan-Juventus Primavera, gara valida per la 18^ giornata di campionato Primavera1. A...

Alessio Roccio

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti al 'Centro Sportivo Vismara'. Alle 13:00 è in programma Milan-Juventus Primavera, gara valida per la 18^ giornata di campionato Primavera1. A sfidarsi le due formazioni di Giunti, nono in classifica a quota 24 punti, e di Bonatti (26 punti). Segui con noi il live testuale di Milan-Juventus, con tutte le azioni più importanti del match.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Michelis Kerkez; Frigerio, Brambilla, Mionic; El Hilali, Nasti, Roback. All.: Giunti

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Miretti, Barrenechea, Iling-Junior; Da Graca, Sekulov. All.: Bonatti

+++ MILAN-JUVENTUS: IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

1' - Si comincia al Vismara!

3' - GOL DI DA GRACA! Juventus già in vantaggio con Da Graca che ben imbeccato da Soule anticipa l'uscita di Jungdal e segna il gol dell'1-0. Brutta partenza per i rossoneri.

6' - Risposta del Milan con il colpo di testa di Mionic che si spegne abbondantemente sul fondo.

8' - Brutto errore difensivo di Coubis, con Iling che recupera la palla e serve Soule che non inquadra la porta: bianconeri vicinissimi al 2-0.

12' - Il Milan prova a reagire, ma al momento i rossoneri faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Garofani.

17' - Juve ancora in avanti con Da Graca che mette in mezzo all'area, spazza via Michelis.

22' - Pochi palloni toccati fin qui da Marco Nasti, oggi schierato come prima punta da Federico Giunti.

24' - Giallo per Nasti per fallo su Iling lanciato in contropiede.

26' - Colpo di testa di Nasti molto debole: facile parata di Garofani.

27' - Prima bella azione del Milan in contropiede, che si conclude con un presunto fallo richiesto dai rossoneri in area di rigore per un tocco su Nasti. Forti proteste della panchina dei padroni di casa, ma l'arbitro lascia correre.

28' - Bel mancino di El Hilali da dentro l'area, ma Garofani para centralmente.

30' - Calcio d'angolo per la Juventus: Coubis allontana.

31' - Altro tiro di El Hilali da dentro l'area: questa volta prova col destro, ma Garofani para facilmente.

36' - Juve ancora in avanti pericolosamente: azione chiusa da un destro di Sekulov parato da Jungdal.

41' - Bella palla di Nasti in verticale per Roback! Lo svedese tocca col destro ma Garofani intuisce e in uscita respinge il tiro. Nulla di fatto per i rossoneri.

43' - Colossale occasione per Roback che a tu per tu con Garofani si fa ipnotizzare dall'estremo difensore bianconero.

FINE PRIMO TEMPO AL VISMARA

46' - Si riparte!

50' - Destro di Da Graca, palla fuori.

52' - Giallo a El Hilali (M).

54' - Giallo per Mulazzi (J).

56' - Destro di Miretti da fuori area respinto corto da Jungdal: bravo Kerkez ad anticipare Da Graca salvando un gol già fatto.

57' - Miracolo di Jungdal che salva col piede destro sul tiro ravvicinato di De Winter.

58' - Cambio Milan: dentro Saco al posto di Mionic

58' - Giallo per Obaretin (M).

61' - Cambio Juventus: fuori Iling, dentro Turicchia.

63' - Bel cross di Kerkez dalla sinistra e incornata di Nasti che sfiora il gol del pareggio!

65' - Altra occasione rossonera, con Brambilla che serve in verticale El Hilali che col mancino calcia a lato della porta bianconera.

70' - Palla persa da Brambilla a centrocampo, contropiede juventino che porta al destro ravvicinato di Da Graca salvato ancora da Jungdal.

76' - Cambi Milan: fuori Nasti e Roback dentro Tonin e N'Gbesso

79' - Subito N'Gbesso vicinissimo al gol del pareggio! Garofani devia in corner un suo tiro ravvicinato.

80' - Cambio Juventus: fuori Barrenechea dentro Omic.

81' - Contropiede Juve molto pericoloso col solito Da Graca: bel recupero in scivolata di Michelis che salva un gol già fatto.