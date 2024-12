Milan-Juventus, il primo tempo

L'avvio dei rossoneri è buono: pressing alto ed aggressività fanno da padroni. La doccia fredda, però, arriva ben presto: al minuto 11 i rossoneri perdono una palla sanguinosa in uscita, gli avversari recuperano e lanciano Pugno che, a tu per tu con Colzani, di destro incrocia ed insacca il vantaggio. I rossoneri non si abbattono e due giri d'orologio più tardi rispondono: Eletu disegna una traiettoria in area, sul pallone si avventa Nissen che gira di testa senza inquadrare la porta. Da qui inizia una fase nella quale il Milan si impadronisce del pallino del gioco, mentre i bianconeri si chiudono e cercano di ripartire. Alla mezz'ora Sala va vicino al gol, è Zelezny a negargli la gioia del gol. Sul ribaltamento di fronte Finocchiaro entra in area ed incrocia dalla sinistra, Colzani si tuffa ed abbraccia la sfera. Ad un manciata di minuti dal 45' Scotti recupera bene sulla trequarti ed imbuca per Ibrahimovic. L'11 controlla e spara, ma ancora una volta muro bianconero. Si va riposo con i bianconeri in vantaggio.