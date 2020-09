Milan, il programma del weekend: big match Primavera

MILAN NEWS – Calendario serrato per la Primavera, impegnata nella terza gara nel giro di una settimana. Dopo aver superato il Cagliari all’esordio in campionato (1-0) e aver battuto il Brescia nel primo turno di Coppa Italia (3-1), i ragazzi di Mister Giunti si preparano a ospitare l’Atalanta, una delle squadre più forti della categoria. I bergamaschi, campioni in carica, arrivano da un pareggio casalingo. Quello del Vismara, sabato alle 11.00, sarà un ottimo test per la squadra.

Nel weekend, sabato alle 15.00, inizierà poi il campionato degli Under 17. In programma la trasferta di Verona, a domicilio dell’Hellas, per provare a cominciare con il piede giusto una stagione importante. L’obiettivo del gruppo di Mister Lantignotti, caratterizzato da giocatori di qualità e prospettiva, sarà crescere di partita in partita per provare a lottare nelle zone alte di classifica.

Non mancheranno diverse amichevoli per quasi tutto il resto delle formazioni giovanili rossonere, in attesa del via ufficiale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 26 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 2° giornata, Milan-Atalanta, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

U17: 1° giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Antistadio Tavellin (Verona)

Fonte: acmilan.com

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>