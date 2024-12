Milan Futuro battuto dalla Virtus Entella: il resoconto del match

Perde ancora di misura Milan Futuro di fronte alla Virtus Entella , nuova capolista - insieme a Pescara e Ternana - nel girone B di Serie C dopo questo weekend. Stavolta allo stadio Chinetti di Solbiate Arno termina 2-1 per i liguri, invece l'andata si era conclusa 1-0 e aveva rappresentato l'esordio in campionato. La prima giornata di ritorno, il giro di boa non sorride ai giovani rossoneri. Un match complicato, deciso nella ripresa: prima l'errore di Zukić, poi la zampata di Zeroli , per finire la mazzata di Corbari. La squadra di Mister Bonera non ha giocato una prestazione negativa anche se ha creato meno e sofferto maggiormente l'avversario, in primis deve recriminare per gli sbagli commessi e pagati a caro prezzo.

Un verdetto amaro, lo stesso di Pesaro dopo l'eliminazione in Coppa Italia, che non permette di sorridere verso il Natale né di concludere al meglio il 2024. Da sottolineare la buona prova di Traoré, il ritorno in campo di Zeroli - firmatario del provvisorio pari - e Alesi. La 20ª giornata obbliga il Diavolo a rimanere fermo a 16 punti in classifica, venendo appaiato dal Sestri Levante sempre nella zona rossa. Qualche giorno di riposo, di stacco, per ricominciare con ancora più voglia. Da gennaio in avanti servirà migliorare e accelerare per risalire concretamente e provare a vivere una stagione diversa. Alla ripresa, fissata per domenica 5 gennaio alle 17.30, sarà in programma la trasferta di Carpi.