Milan-Fiorentina primavera 1-2: commento e classifica aggiornata | News

Enrico Ianuario

Dopo la vittoria contro il Cesena, il Milan viene ridimensionato dalla Fiorentina. Al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' finisce 1-2 in favore della squadra di Alberto Aquilani che, grazie a questo successo, sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Milan, che continua ad essere in zona play out', ha disputato tutto sommato una buona partita contro un avversario più forte sulla carta. E i pronostici del match, di fatto, si sono rivelati azzeccati in quanto la Fiorentina, alla fine, è stata superiore rispetto alla squadra di Abate.

La partita è iniziata subito in salita per i rossoneri, con la Fiorentina che ha segnato il gol dopo appena tre minuti di gioco. Direttamente da rimessa laterale, Kayode ha trovato l'inserimento perfetto di Di Stefano che ha approfittato della dormita generale della difesa rossonera e ha insaccato la sfera in rete. Tre minuti più tardi, viola vicini al pareggio. Ancora Di Stefano che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, tutto solo davanti la porta con Nava battuto manca incredibilmente l'appuntamento con la sfera. Il Milan si sveglia e trova la rete del pareggio al decimo minuto di gioco. Grande azione dei rossoneri: cross dalla sinistra di Bozzolan perfetto per la testa di Cuenca che insacca la sfera in rete. Una buona reazione dopo un avvio di gara complicato.

Il pareggio sembra aver rivitalizzato il Diavolo. Al 17esimo El Hilali vede il portiere lontano dai pali e tenta il pallonetto, ma è bravo Martinelli a non farsi sorprendere e bloccare la sfera. Dopo una fase di gioco abbastanza bloccata, al 32esimo si rifà viva la Fiorentina con Lucchesi che impegna Nava con un tiro-cross respinto perfettamente. Tre minuti più tardi, però, i viola si riportano nuovamente avanti. Di Stefano vince un contrasto a metà campo, con la palla che arriva tra i piedi Berti che tira una sassata dalla distanza che si insacca nel sette. Un gol veramente strepitoso, incolpevole Nava. Finisce così il primo tempo.

Nella ripresa mister Abate decide di schierare subito Chaka Traore per rendere la manovra offensiva più pericolosa. Ma dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo è ancora la Fiorentina ad andare vicina al gol. Calcio di punizione battuto da Amatucci che trova la testa di Lucchesi: il pallone che finisce tra i piedi di Comuzzo che in scivolata colpisce il palo alla sinistra di Nava. Al 59esimo ancora la squadra di Aquilani a sfiorare il gol. Cross dalla destra per la testa di Comuzzo che, tutto solo, manca clamorosamente la porta. Quattro minuti più tardi, altro pericoloso corso dalla squadra di Abate. Numero di Favasuli sulla sinistra che poi effettua un cross dove si avventa Kayode che, a sua volta, trova Toci. Il colpo di testa del giocatore viola finisce alto. Cerca di reagire il Milan al 64esimo con El Hilali che, sotto pressione, impegna Martinelli.

Al 76esimo il Milan va vicino al pareggio con Victor che tira un missile da una distanza notevole: il pallone finisce di pochissimo fuori alla sinistra di Martinelli. Finale di partita ricco di emozioni con il Milan che prova a trovare disperatamente il gol del pareggio, anche se è la Fiorentina ad andare vicina al gol. Prima una bella azione del Milan, all'89esimo, sviluppata sulla sinistra. Sia trova El Hilali al limite dell'area di rigore: il numero 10 rossonero apre il piattone e la palla finisce fuori di un niente alla sinistra di Martinelli. Un minuto dopo Nava regala palla a Di Stefano, ma per fortuna del Diavolo il calciatore della Fiorentina sbaglia clamorosamente il tiro che viene parato dal portiere rossonero. L'ultima azione pericolosa del match capita al 91esimo ancora tra i piedi di Di Stefano, il quale calcia alla destra di Nava con il tiro che esce fuori di poco alla sinistra del portiere. Finisce così, con un'altra sconfitta per la squadra di Abate che dovrà necessariamente riscattarsi nel prossimo match contro il Cagliari per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Classifica Primavera 1 — Lecce 39

Juventus 38

Fiorentina 38

Roma 36

Torino 36

Bologna 34

Frosinone 33

Sassuolo 31

Empoli 29

Inter 28

Cagliari 27

Sampdoria 25

Verona 24

Napoli 21

Milan 21

Atalanta 21

Udinese 15

Cesena 5

