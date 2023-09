Milan-Entella Primavera 7-0, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | News

LA CRONACA — Bonomi accende i rossoneri in avvio, prima con un traversone - sul quale Perrucci non inquadra lo specchio - e poi con un sinistro alto dal limite. È il preludio allo show rossonero. Al 13' Sala viene atterrato in area da Pisani e guadagna un calcio di rigore, Camarda si incarica della battuta e spiazza Sanfilippo per l'1-0. I rossoneri si sbloccano: al minuto 16 lo stesso Sala trova il raddoppio con un rasoterra preciso dal limite, mentre al 21' Camarda firma la doppietta con una girata imparabile da centro area. C'è ancora spazio per aumentare il divario nel punteggio: al 26' una percussione di Jiménez sulla sinistra, con conseguente cross, provoca l'autorete di Busicchia, e al 31' Camarda trova il tris personale con una conclusione dalla trequarti, sulla quale risulta decisiva una doppia deviazione della difesa ospite. Il primo tempo termina 5-0.

Il Milan parte forte anche nella ripresa: calcio d'angolo di Liberali, Perina anticipa tutti e converte in rete di testa al minuto 47. I rossoneri insistono e sfiorano il settimo gol con un sinistro sul primo palo di Liberali (53'), fuori di poco, e l'inserimento incontrastato di Perina, mancino respinto dall'estremo difensore ligure. A metà secondo tempo il Milan abbassa il ritmo, gestendo maggiormente possesso ed energie. Le occasioni non mancano in ogni caso: al 63' Sala e Perrucci non concretizzano una chance a testa, mentre al minuto 77 Raveyre è attento e neutralizza il tentativo ravvicinato di Giacobbe, unico pericolo dalle sue parti. Nel finale c'è gloria anche per Liberali, che piazza sotto l'incrocio dei pali un destro potente dai 16 metri (85'). Finisce 7-0 per noi.

IL TABELLINO — MILAN-VIRTUS ENTELLA 7-0

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune (40' Perera), Nissen (31'st Paloschi), Parmiggiani, Jiménez; Malaspina (40' Mancioppi), Sala; Bonomi (40' Perina), Liberali, Perrucci; Camarda (16'st Sia). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Magni, Nsiala; Victor; Scotti. All.: Abate.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Sanfilippo; Di Maro, Garzella Ricci, Busicchia; Pisani (34'st Giammona), Tiana, Vian Seewald (13'st Piredda), Giacobbe, Petitti (21'st Lagomarsino); Fanciulli (21'st Hu), Giacchina (13'st Mattioli). A disp.: Torrielli; Casani, Dolce; Djabi; Bitti, Valera. All.: Melucci.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Gol: 13' rig. Camarda (M), 16' Sala (M), 21' Camarda (M), 26' aut. Busicchia (M), 31' Camarda (M), 2'st Perina (M), 40'st Liberali (M).

Ammoniti: 23'st Busicchia (VE), 34'st Sala (M).

