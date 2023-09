Milan, Camarda gol alla ‘Inzaghi’: nella storia della Primavera

Il Milan Primavera vince ancora, stavolta per 0-2 sul campo del Sassuolo. Dopo un primo tempo dominato, i rossoneri si sono portati in avanti grazie al gol di Eletu. Nella ripresa, il Diavolo tiene bene il campo, ma non trova il raddoppio. Al minuto 69' entra Camarda al posto di Sia. Intuizione giusta di Ignazio Abate. Al 89' cross di Perrucci praticamente in porta: Theiner respinge male e la palla va sulla testa di Camarda, che a un passo dalla linea non sbaglia. Un gol alla 'Pippo' Inzaghi. Ecco la celebrazione social del Milan su X.