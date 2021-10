Milan-Brescia Primavera, Giunti: “La prestazione è stata fatta”

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha commentato così la vittoria della sua squadra in Coppa Italia contro il Brescia

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Milan-Brescia di Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Bright e Hilali. Ecco le parole dell'allenatore riportate da acmilan.com: ""Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà e non abbiamo giocato come speravo. Nella ripresa invece abbiamo giocato soltanto noi in attacco, trovando il gran gol di Kevin da fuori area. In allenamento insisto su questi gesti tecnici perché so che questa squadra ha grandi tiratori: spero che questo gol possa motivare i ragazzi a cercare queste conclusioni. Nel complesso oggi volevo anche dare spazio a chi ne ha avuto di meno fino a oggi, e complessivamente la prestazione è stata fatta". Intanto potrebbero esserci due occasioni di mercato interessanti per il Milan >>>