Mercato Milan Primavera: tutti i talenti presi e chi sono

IL MERCATO DEL MILAN PRIMAVERA

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA – Se il mercato della prima squadra ha lasciato l’amaro in bocca, quello della Primavera ha davvero regalato al Milan colpi importanti. I rossoneri sono tornati dopo una sola stagione nel purgatorio della Primavera 2 nella massima categoria e hanno tanta voglia di stupire. Nelle prime 3 gare, tuttavia, sono stati raccolti meno punti di quanti realmente ne meritasse la formazione di mister Giunti. Tre punti ottenuti a Cagliari e poi 0 contro i campioni in carica dell’Atalanta (sconfitta 1-0) e contro la Juventus (medesimo risultato a Vinovo).

Ora però Giunti potrà contare su alcuni nuovi volti che il mercato ha portato al’interno della rosa rossonera in queste ultime settimane di mercato. Innanzitutto, la rosa ha vissuto una profonda rivoluzione per via del cambio d’età a cui possono accedere i ragazzi della Primavera. Tutti i 2000 sono stati ceduti in prestito oppure venduti non potendo più far parte della squadra. Su tutti sono partiti i pilastri della scorsa stagione: Soncin (Pergolettese), Barazzetta (Giana), Merletti (Renate), Sala (Cesena), Brescianini (V. Entella), Torrasi (Imolese), Ruggeri (Siena), Haidara (Lecco) e Negri (Città di Varese). Senza contare che Colombo e Daniel Maldini sono in pianta stabile in prima squadra.

Tanti i volti promossi dall’U18, così come il talentuoso centrocampista che ben sta impressionando in questo avvio: Enrico Di Gesù. Jungdal è stato promosso a titolare della porta e il suo vice sarà il greco Pseftis (ex Asteras Tripolis), mentre dietro il greco Michelis prenderà in mano la retroguardia assieme a Luca Stanga. Per la fascia destra il rinforzo è stato Fili Pobi dalla Dinamo Zagabria, il quale prende il posto di Borges, tornato in prestito al Bayern Monaco, e Marco Bosisio che sfortunatamente si è rotto il crociato e il suo rientro è stimato per aprile.

A centrocampo il rinforzo per la Primavera è Coli Saco arrivato dallo Sochaux. Ha firmato per un anno ma le parti sono già al lavoro per il rinnovo. In attacco il colpo più importante, quel Emil Roback che ha già avuto la benedizione di Ibrahimovic visto che sono connazionali ed arriva dall’Hammarby. Classe 2003 che vedremo all’opera dopo che avrà recuperato dall’infortunio all’avambraccio. Nel reparto offensivo è arrivato dall’Ascoli anche Kelvin Cudjoe. Colpo anche per l’U18 con un altro svedese. Dall’IFK Lidingo è arrivato infatti Wilgot Marshage di cui si parla un gran bene.

PRADE RIVELA L’OFFERTA DEL MILAN PER PEZZELLA>>>