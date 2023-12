Primavera 1 – Pagelle Derby Inter-Milan 1-1: Raveyre mostruoso

Bakoune: si lascia sorprendere troppo facilmente in occasione del primo cartellino giallo, l'espulsione a inizio secondo tempo forse è un po' severa. Voto 5.

Parmiggiani: dopo qualche incertezza iniziale si riprende e disputa una buona partita sia in fase difensiva che in fase di impostazione. Voto 6,5.

Malaspina: data l'emergenza in difesa mister Abate lo impiega in posizione più arretrata rispetto al solito, lui non si scompone e disputa un ottima gara. Voto 7.

Magni: quando si accende crea spesso e volentieri pericoli. Le sue accelerazioni mettono continuamente in apprensione la difesa avversaria. Voto 6,5.

Stalmach: gara dispendiosa la sua, si fa sentire in mezzo al campo, ma in fase di possesso sono pochi i palloni giocabili a disposizione, complice anche l'inferiorità numerica del secondo tempo. Voto 6,5.

Zeroli: forse non al meglio della condizione, fatica a entrare in partita e commette qualche errore grossolano di troppo. Nel secondo tempo cerca di arginare il più possibile le incursioni avversarie. Voto 5,5.

Scotti: nel primo tempo è tra i migliori, le sue percussioni centrali regalano occasioni ai suoi compagni. Nel secondo tempo si spegne un po' dopo l'espulsione del compagno. Voto 6,5.

Cuenca: tecnica, fantasia, qualità e inventiva al servizio della squadra. Il gol che sblocca il risultato è un'autentica magia. Nel secondo tempo i compagni si affidano alle sue giocate per ripartire e provare a pungere di nuovo. Voto 7,5. Dall'86' Sala: si vede poco. Voto s.v.

Traoré: prova ad accendersi con la sua velocità, ma trova davanti a sé un avversario rapido e attento. Voto 6. Dal 74' Bonomi: entra per cercare di dare maggiore equilibrio alla squadra e in parte ci riesce nonostante il poco tempo a disposizione. Voto 6.

Camarda: lotta, su ogni pallone eva vicino al gol nel primo tempo nell'unica occasione che gli capita. Dopo l'espulsione Abate decide di togliere lui per ridare equilibrio alla squadra. Voto 6. Dal 61' Sia: prova a impensierire la difesa avversaria nelle ripartente rossonere, ma non riesce a incidere come vorrebbe. Voto 6. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Monza >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.