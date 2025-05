Gara fondamentale per il Milan Primavera e non solo: il programma

Il programma delle giovanili del Milan. In campo la Primavera e non solo. Cinque partite in programma tra sabato e domenica, tutte in casa

(fonte: acmilan.com) - Cinque partite nel programma di questo fine settimana del nostro Settore Giovanile, tutte in casa. Apre la Primavera, che nell'ultima giornata di stagione regolare si gioca l'accesso ai playoff, in casa contro il Genoa. Sempre sabato, in campo anche l'Under 15 femminile contro il real Vicenza e, in contemporanea, il Derby Milan-Inter della categoria Under 17 femminile. Due partite domenica: alle 15.00 l'Under 18 chiude la sua stagione contro il Cesena, mentre l'U15 ospita la Roma nell'andata dei Quarti.