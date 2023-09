Fiorentina-Milan Primavera 1-1, report e tabellino di ‘acmilan.com’

(fonte:acmilan.com) - Dopo sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni, arriva il primo pareggio stagionale per il Milan Primavera, fermato dalla Fiorentina per 1-1: gol di Victor e Rubino per il finale, nel pomeriggio del nuovo Viola Park. Il risultato odierno lascia la squadra di Abate al comando del campionato Primavera 1, con 13 punti in coabitazione con l'Inter. Al termine di 90' combattuti ed equilibrati, con diverse occasioni per parte, i rossoneri incassano un passo indietro come risultato ma non come prestazione, perché sono diverse le note positive del pomeriggio toscano.