Empoli-Milan Primavera: non basta Sia, è sconfitta

Passo falso in Empoli-Milan per la Primavera di Abate dopo quattro successi consecutivi: 2-1. Ecco il commento alla sfida.

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Youth League, si ferma sul campo dell'Empoli la corsa della Primavera di Mister Ignazio Abate. Una prima frazione convincente, durante la quale i rossoneri hanno sfiorato a più riprese il gol del vantaggio grazie a una spinta costante sulle corsie laterali, e un avvio di ripresa sottotono - con i padroni di casa che hanno trovato un uno-due micidiale - hanno indirizzato l'esito finale. Di Diego Sia la zampata vincente che ha ridato speranza e coraggio al Milan, ma l'assedio finale non ha condotto a un pareggio che sarebbe stato meritato: 2-1, quindi, il risultato con cui si è chiusa la sfida valida per la 24ª giornata di Primavera 1.

I ragazzi di Mister Abate hanno cercato con insistenza e caparbietà il pari fino al triplice fischio, pur dovendo rinunciare - per problemi fisici - alla leadership di capitan Andrei Coubis intorno alla mezz'ora e all'estro di Chaka Traorè all'intervallo. I rossoneri chiudono così a quota 27 punti in classifica un mese di marzo comunque positivo, e adesso si preparano ad affrontare la sosta, da sfruttare per ricaricare le energie e prepararsi nel migliore dei modi a un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Al rientro, la sfida contro l'Udinese al PUMA House of Football lunedì 3 aprile.

LA CRONACA

Il primo squillo è dei padroni di casa, con il colpo di testa di Seck che termina largo al 6'. Il Milan risponde subito con una doppia chance per Zeroli: al 7' Kevin impatta bene di testa il traversone di Bozzolan senza trovare l'angolo, due minuti più tardi Štubljar mura il suo destro ravvicinato. I rossoneri gestiscono con ordine il possesso, e al 22' sfiorano il vantaggio con il piattone di El Hilali - vicino all'incrocio - in risposta alla botta dalla distanza di Degli Innocenti. Il ritmo cala e il match si riaccende nel finale di frazione: al 39' Cuenca scarica il sinistro dalla distanza e Traorè non inquadra lo specchio dopo la respinta di Štubljar, mentre Nava è reattivo sulla girata aerea di Seck (43'). Reti bianche all'intervallo.

L'Empoli sblocca il punteggio al rientro dagli spogliatoi: Seck approfitta di una mischia in area e supera Nava con un mancino rasoterra sul primo palo al 47'. Doccia fredda per i rossoneri, che al minuto 52 incassano il raddoppio azzurro con il destro dal limite di Renzi. Sotto di due reti, il Milan cambia modulo e atteggiamento, accorciando le distanze al 66' con due subentrati: cross teso di Alesi e Sia trova la zampata vincente. I rossoneri acquistano fiducia e si riversano con impeto nella metacampo avversaria, ma l'Empoli fa muro e si difende con tutti gli effettivi. All'86' Štubljar respinge il destro potente di El Hilali, Longhi mette dentro ma in posizione di offside. L'assedio finale non sorprende la retroguardia azzurra: finisce 2-1.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 2-1

EMPOLI (4-3-3): Štubljar; Boli, Guarino, Indragoli, Angori; Kaczmarski (18'st Zenelaj), Degli Innocenti (31'st Ignacchiti), Renzi; Seck (31'st Marianucci), Magazzú (18'st Barsi), Alessio (18'st Nabian). A disp.: Fantoni, Seghetti; Dragóner, Stassin; Obeng, Vallarelli; Fini, Tropea. All.: Buscè.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis (36' Nsiala), Simić (12'st Bartesaghi), Bozzolan (35'st Longhi); Stalmach, Victor, Zeroli (12'st Sia); Cuenca, El Hilali, Traorè (1'st Alesi). A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Casali, Paloschi; Foglio, Gala, Malaspina; Mangiameli. All.: Abate.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Gol: 2'st Seck (E), 7'st Renzi (E), 21'st Sia (M).

Ammoniti: 4'st Magazzú (E), 43'st Barsi (E), 44'st Štubljar (E), 45'st Nsiala (M), 47'st Bartesaghi (M).

Fonte: acmilan.com

