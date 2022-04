Empoli-Milan Primavera 3-1: crollo rossonero, quarta sconfitta consecutiva

È terminata da pochi minuti Empoli-Milan Primavera: rossoneri sconfitti 3-1, il cambio di panchina non dà l'effetto sperato

È terminata da pochi minuti Empoli-Milan , partita valida per la 32^ giornata del campionato Primavera 1. Il cambio della guida tecnica non dà l'effetto sperato: Christian Terni trova la sua prima sconfitta, la quarta consecutiva e la quinta in sette partite per i rossoneri. Un momento a dir poco difficile, con il Diavolo che, fino a qualche settimana fa, sembrava a caccia di un posto ai playoff, ma che adesso si trova ad un passo dai playout.

Eppure la partita inizia nel migliore dei modi: Gala , dopo un'azione corale guidata da Roback e Nasti, trova un bel gol di sinistro che si piazza nell'angolino lontano. La squadra di Terni però non è in grado di dare il colpo del ko, perché Nasti sbatte su Biagini dopo una corsa solitaria verso la porta avversaria. A questo punto l'Empoli inizia a crescere e, nei minuti finali del primo tempo, trova il pareggio grazie ad un colpo di testa di Pezzola.

Nel secondo tempo ecco il disastro: Desplanches sbaglia un appoggio con i piedi e regala palla ad uno spietato Degli Innocenti, che sfrutta l'errore e mette in porta. Il Milan è in bambola e non trova la giusta reazione fino al tiro di Chaka Traoré, che sfiora il gol dopo una bella azione di El Hilali. Ma è solo un'illusione: l'Empoli trova il 3-1 in contropiede e chiude definitivamente la partita con il gol di Magazzu a porta vuota. Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante: le ultime news di mercato