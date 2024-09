Dove vedere Milan-Liverpool di Youth League in tv o diretta streaming

Oggi alle 14:30 Milan-Liverpool Primavera di Youth League: dove seguire in diretta tv e on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan Primavera oggi?

Milan-Liverpool Primavera, in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Oggi, martedì 17 settembre, alle ore 14:30, si disputerà, al 'Puma House of Football' di Milano, la sfida Milan-Liverpool Primavera, valevole per la 1^ giornata del campionato della Youth League 2024-2025. I ragazzi di Federico Guidi in questa prima parte di stagione hanno conquistato tre successi in campionato, contro Udinese, Torino ed Empoli, a fronte di una sola sconfitta. E dopo la finale conquistata nella scorsa stagione l'obiettivo deve essere quello di pareggiare almeno quel risultato.