Primavera 1 – Derby Inter-Milan 1-3, Guidi: “Crea autostima e consapevolezza”

Sulla vittoria non scontata: "Erano sette anni che non vincevamo un derby Primavera, c'è grande soddisfazione. E c'è grande soddisfazione che lo abbia fatto questo gruppo di ragazzi che io vedo lavorare quotidianamente con tanta intensità e abnegazione. Sono orgoglioso di ognuno di loro. Come ho detto al termine della partita negli spogliatoi, sono orgoglioso di essere il loro allenatore perché hanno vinto un derby facendo una prestazione ottima e sono stati fondamentali tutti coloro che non hanno preso parte alla sfida ma l'hanno preparata durante la settimana. Mi fido ciecamente di loro e sono convinto che lungo il nostro percorso ognuno di loro avrà le proprie opportunità".