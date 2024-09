Derby Inter-Milan, il secondo tempo

I rossoneri rientrano in campo con la testa giusta: l'obiettivo è chiaro, difendere il risultato e portare a casa i tre punti. L'Inter, però, non ci sta e spinge sull'acceleratore. In particolare, è De Pieri a provare a scardinare in tutti i modi la difesa del Diavolo. Il Milan resiste e riparte andando vicino al gol in due occasioni: prima con Scotti, il numero 99 ci prova con una rovesciata, poi con Turco che lavora bene nello stretto e calcia verso la porta difesa da Calligaris. Il forcing finale è a tinte nerazzurre, ma non ottiene i risultati sperati. Il derby di Milano è rossonero. Inter-Milan finisce sul risultato di 1-3. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, ma anche Fonseca, Leao e Ibra: l'opinione di Albertini >>>