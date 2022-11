Coppa Italia Primavera, Milan-Genoa 1-2: il commento del match | News

E' terminata da pochi minuti il match tra Milan e Genoa, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera

Enrico Ianuario

E' terminata 1-2 Milan-Genoa, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia Primavera. Primo tempo dei ragazzi di Ignazio Abate non semplice, in quanto si sono trovati di fronte un avversario molto solido soprattutto in difesa. Nonostante il pallino del gioco fosse tra i piedi dei rossoneri, è del Genoa la prima occasione del match al quinto minuto con De Benedetti: suo il colpo di testa centrale parato da Torriani. Milan che prova a trovare un'imbucata, ma i rossoblù non concedono spazi e anzi vanno vicinissimi al vantaggio al 19esimo. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la girata di testa di De Benedetti finisce sul fondo fuori di poco. Occasione che dà una scossa al Milan e al 30esimo trova il gol del vantaggio. Gran cross di Stalmach sulla destra, Sia di testa non perdona Sattanino. Milan che prova a cercare il gol del raddoppio e per poco un tiro centrale di Ehuwa non entra in rete dopo l'errore di Sattanino.

Secondo tempo che inizia e prosegue sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Tanta intensità in mezzo al campo e pochi spazi concessi dalle due squadre. La prima occasione del secondo tempo, infatti, è del Genoa al 75esimo con Lipani. Gran tiro ad incrociare ma è bravo Torriani a distendersi e a mettere in angolo. Al 79esimo l'episodio che dà una svolta alla gara. Durante una sostituzione, Stalmach viene espulso per un gesto di stizza ritenuto eccessivo dall'arbitro. Milan in dieci e Genoa che prende coraggio e all'82esimo minuto arriva il gol del pareggio con Scaravilli: gran botta sotto la traversa imprendibile per Torriani. All'86esimo il Genoa ha la palla per passare in vantaggio con Bornosuzov: tutto solo, tira centrale. Mentre tre minuti più tardi gran tiro di Accornero che si stampa sulla traversa. Non bastano i tempi regolamentari per decretare un vincitore, dunque si va ai rigori.

Gara inevitabilmente nervosa per via di alcune scelte discutibili dell'arbitro. Nel primo tempo supplementare, due grandi occasioni da una parte e dall'altra. Fini, lanciato in porta, spara addosso a Torriani. Dunque ripartenza del Milan, ma Lazetic, anche lui solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare. Secondo tempo che vede subito il Genoa passare in vantaggio al 108esimo minuto: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bornosuzov colpisce di testa e insacca il pallone alle spalle di Torriani. Milan in difficoltà, complice anche l'inferiorità numerica, non riesce a creare seri pericoli dalle parti di Sattanino. Rossoneri, dunque, che perdono 2-1 e vengono eliminati dalla Coppa Italia.