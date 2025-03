Coppa Italia Primavera, finale Milan-Cagliari: dove e quando si giocherà

Milan-Cagliari sarà la finale della Coppa Italia Primavera — La finale di Coppa Italia tra Milan Primavera e Cagliari Primavera si disputerà il prossimo mercoledì 9 aprile, alle ore 15:00, in gara secca nella storica cornice dell'Arena Civica di Milano. Potrete seguirla in diretta tv e streaming, in esclusiva, in chiaro per tutti su 'SportItalia'.

Altrimenti, ci sarà sempre l'opzione del LIVE testuale su 'PianetaMilan.it'. L'Under 20 del Milan non arriva in finale del trofeo nazionale di categoria dalla stagione 2017-2018. In quell'occasione, la squadra allora diretta da Alessandro Lupi, si arrese nella doppia sfida al Torino, perdendo 2-0 in trasferta e 1-0 in casa.

I rossoneri hanno vinto il trofeo con Capello (1985) e Stroppa (2010) — Più in generale, il Milan Primavera ha vinto la Coppa Italia soltanto due volte. La prima, nella stagione 1984-1985, quando il Diavolo di Fabio Capello superò il Torino di Sergio Vatta nella doppia finale ai calci di rigore (1-0 rossonero a Milano, 1-0 granata a Torino).

La seconda e ultima, invece, nella stagione 2009-2010, quando i rossoneri di Giovanni Stroppa superarono, sempre nel doppio confronto, il Palermo di Rosario Pergolizzi: 1-1 in Sicilia, 2-0 in Lombardia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il top player del Real Madrid >>>