Calendario Milan Primavera, gli impegni dei ragazzi di Abate a dicembre

(fonte: acmilan.com) Un mese intenso, ricco di occasioni importanti e incroci delicati. Dicembre si preannuncia infuocato e non concederà pause soprattutto ai rossoneri di Mister Pioli, in campo anche in mezzo alle festività, mentre chiudere l'anno nel miglior modo possibile è l'obiettivo comune anche di Prima Squadra Femminile e Primavera. Scopriamo insieme tutti i dettagli degli appuntamenti in programma nel periodo.