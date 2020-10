Calciomercato Milan – Pobi, un 17enne alla corte di Giunti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha acquistato un altro giovane molto interessante, si tratta di Filip Pobi, terzino destro croato classe 2003. Molti club stavano seguendo con attenzione il giovane croato, ma il club rossonero è riuscito a battere la concorrenza e a chiudere l’affare con la Dinamo Zagabria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo l’ufficialità, Pobi ha dichiarato: “Sono molto felice, lotterò per conquistarmi un futuro nel Milan”. Infatti, questo nuovo talento del Milan si aggregherà con la Primavera del Milan, con la speranza che cresca e diventi più forte per poi aggregarsi con la prima squadra ed esordire in Serie A.

Si tratta di un terzino destro molto interessante, con la Dinamo Zagabria ha dimostrato grande personalità e affidabilità nel ruolo, tant’è che è pure nel giro della Nazionale croata, specificamente nella Nazionale Croazia U17 in cui esordì ad agosto del 2019.

Il Milan pesca ancora una volta un giovane talentuoso, con la speranza che non deluda le aspettative che il club rossonero ha su di lui, e che presto venga convocato in prima squadra. Al momento esprimerà il suo talento con la Primavera di Federico Giunti.

