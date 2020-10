Calciomercato Milan – Marshage, colpo per la Primavera di Giunti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha acquistato un giovane talento. Wilgot Marshage, arriva a titolo definitivo dall’IFK Lidingö, situato a Stoccolma, la cui prima squadra milita in Division 2 (quarta serie).

È un classe 2004, è un centrocampista offensivo, si aggregherà con la primavera rossonera di Federico Giunti, ha firmato un contratto triennale.

Dopo l’ufficialità, le parole di Marshage: “Sono contento di firmare il mio primo contratto da professionista con il Milan. Voglio iniziare ringraziando il Lidingö per questi fantastici undici anni nel club, mi hai plasmato nella persona e nel giocatore che sono oggi, per questo sono eternamente grato. Poi voglio anche ringraziare la mia famiglia per essermi stata vicina fino in fondo, mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. E un grande grazie a Vmc Group e a tutti gli altri che hanno reso possibile questo trasferimento”.

È un grande talento, infatti nel 2019 a soli 14 anni debuttò in prima squadra in Coppa di Svezia. Anche il suo ex Mister lo ha elogiato, queste le sue parole: “È maturo nel suo gioco ed è molto più avanti rispetto agli altri. Può battere gli avversari facendo finte e dribbling ma soprattutto con passaggi molto precisi. Sia lunghi che corti. Di solito sa cosa fare prima di prendere la palla e ha una buona capacità decisionale”.

Insomma, un ottimo trequartista nelle mani di Giunti che può usufruire di un giocatore tecnico e molto bravo nel dribbling.

di Louis Girardi

