Bologna-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Daniel Maldini titolare

Bologna-Milan Primavera, le formazioni: gioca Maldini

Alle ore 15 è in programma Bologna-Milan Primavera, gara valida per la nona giornata di campionato Primavera 1. Importante novità per la formazione di Federico Giunti: in maniera inaspettata gioca Daniel Maldini. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

MILAN: Jungdal; Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar; Michelis, Di Gesù, Mionic; Tonin, Maldini, Roback. A disp: Moleri, Pseftis, Obaretin, Pobi, Fili, Cretti, Bright, Saco, Alesi, Robotti, El Hilali, Nasti. All: Federico GIunti.

BOLOGNA: Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Grieco; Khailoti, Viviani, Farinelli; Vergani, Rabbi, Rocchi. A disp: Prisco, Cudini, Motolese, Annan, Cavina, Pietrelli R., Roma, Cossalter, Sigurpalsson, Di Dio, Fabretti, Pagliuca. All. Luciano Zauri.

