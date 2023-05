Atalanta-Milan Primavera 2-3, la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

La cronaca di 'acmilan.com' del match tra Atalanta e Milan Primavera, terminata con il successo per 2-3 dei rossoneri di Ignazio Abate

(fonte: acmilan.com) E alla fine arriva Diego Sia. Dopo il gol nel recupero a sigillare il successo sul Lecce, il classe 2006 rossonero firma, al 90', una vittoria fondamentale sul campo dell'Atalanta. Il Milan Primavera si impone 3-2 nel recupero della 28ª giornata, sale all'11° posto e, soprattutto, mette 7 punti tra sé e il quartultimo posto in classifica, quello che porta ai Playout. Dopo il vantaggio al quarto d'ora firmato da El Hilali, i rossoneri hanno subito il rientro dei padroni di casa, capaci di ribaltare l'incontro con una doppietta di Vlahović e di andare all'intervallo avanti sia nel punteggio che nell'inerzia.

Nel secondo tempo, però, è arrivata la reazione d'orgoglio e di gioco della squadra di Abate: prima il pareggio di un ottimo Hugo Cuenca, poi il gol decisivo di Sia. Nel mezzo tante occasioni non concretizzate, a consolidare il merito del risultato finale per tre punti che valgono davvero tanto, quando mancano cinque giornate per chiudere il campionato Primavera 1. Dopo la terza vittoria consecutiva in campo nazionale all'orizzonte, infatti, c'è un'altra sfida cruciale in ottica salvezza: la formazione di Abate sarà ospite - domenica 7 maggio alle 10.30 - del Napoli terzultimo. Forza ragazzi!

LA CRONACA

Partenza a ritmi blandi a Zingonia, senza occasioni degne di nota. Il primo acuto, però, è quello del vantaggio rossonero: al 15' è una girata, su assist di Cuenca, di Youns El Hilali a firmare l'1-0 per la squadra di Abate. La rete del Milan scuote i ritmi del match: l'Atalanta risponde al 19' con un destro in area piccola di De Nipoti. Gli orobici insistono, al 27' Nava si supera nel protendersi su una conclusione di Palestra. Al 33' arriva il pari dei padroni di casa, con una girata in area piccola di Vlahović su cui Nava non può nulla. La squadra di Abate accusa il colpo e al 38' l'Atalanta raddoppia, ancora con Vlahović. Il Milan non si scuote e al 44' Nava respinge sulla traversa il mancino di De Nipoti lasciando il parziale del primo tempo sul 2-1.

La ripresa parte con due cambi per Mister Abate - dentro Nsiala e Sia - e un Milan più propositivo e aggressivo. L'insistenza rossonera viene premiata al 54', minuto del gol del pareggio di Hugo Cuenca: splendido colpo di testa a inserirsi per il paraguaiano, che batte Pardel con il suo secondo centro in campionato. Ci crediamo e cresciamo come proposta di gioco offensivo: al 60' una splendida ripartenza avviata da Cuenca viene conclusa con un sinistro al volo di Stalmach che finisce alto di poco. Al 67', invece, Palestra libera sulla linea il destro di Sia debolmente respinto da Pardel. Dopo un'eccellente mezzora rossonera l'Atalanta prova a rallentare i ritmi, le squadre si alternano nel possesso. Quando il pari sembra profilarsi all'orizzonte arriva, al 90', il gol vittoria del Milan: a firmarlo è Diego Sia, con un tocco d'astuzia in area piccola. Finisce 3-2 per il Milan!

LE DICHIARAZIONI

"Conoscevamo tutti l'importanza di una partita fondamentale per noi", il commento iniziale di Mister Ignazio Abate. "Sono contento per lo spirito messo in campo. L'approccio iniziale è stato eccellente, con 20' buonissimi, dopo il vantaggio però siamo calati e abbiamo subito l'iniziativa dell'Atalanta. Nello spogliatoio abbiamo riordinato le idee per produrre un grandissimo secondo tempo, per carattere e spessore. Non volevamo perdere, è la sesta vittoria nelle ultime otto partite e questo significa che il percorso è quello giusto. Vogliamo fare un grande finale di stagione: adesso testa alla partita contro il Napoli. Abbiamo messo un bel mattoncino, in Campania sarà difficile ma sicuramente il cuore non mancherà".

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-3

ATALANTA (3-5-2): Pardel; Tornaghi (24'st Del Lungo), Guerini, Regonesi; Palestra, Roaldsøy, Chiwisa (43'st Falleni), Colombo, Muhameti (36'st Riccio); De Nipoti, Vlahović (36'st Vavassori). A disp.: Illipronti; Saleh, Omar, Stabile, Pérez, Armstrong, Bevilacqua. All.: Fioretto.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Simić, Bartesaghi (1'st Nsiala); Victor, Stalmach (16'st Gala), Zeroli; Cuenca (31'st Longhi), El Hilali (42'st Alesi), Traorè (1'st Sia). A disp.: Bartoccioni, Torriani; D'Alessio, Malaspina, Paloschi; Foglio. All. Abate.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Gol: 15' El Hilali (M), 33' e 38' Vlahović (A), 9'st Cuenca (M), 45'st Sia (M).

Ammoniti: 20' Palestra (A), 27' Stalmach (M), 36' Bartesaghi (M), 46'st Alesi (M).