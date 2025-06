Monza diventa “Scuola Calcio Milan”: un passo avanti per i giovani talenti

Come riportato da gazzetta.it, l'affiliazione al Milan garantirà ai giovani calciatori un'opportunità unica di crescita, beneficiando delle metodologie e delle competenze del club rossonero. Saranno implementate attività formative e ludiche studiate per sviluppare non solo le capacità tecniche, ma anche i valori sportivi e umani, fondamentali per la crescita integrale degli atleti.