Milan, l’Under 16 asfalta 0-4 il Cittadella: brilla il talento di Camarda

La selezione Under 16 del Milan ha trovato il rotondo successo contro il Cittadella per 0-4, grazie ad una prestazione monstre di Camarda

Nelle giovanili del Milan sta crescendo un talento che potrebbe stupire il mondo del grande calcio nel corso dei prossimi anni. Il suo nome è Francesco Camarda e già è entrato nel giro della Primavera , dove qualche mese fa in un'amichevole con la Solbiatese ha segnato addirittura una doppietta.

Tra poco meno di una settimana, il 10 marzo, compirà 15 anni, ma Camarda continua a far parlare di sé. Nel successo dell'Under 16 del Milan contro il Cittadella terminato con il risultato di 0-4, infatti, il gioiello del vivaio rossonero ha segnato addirittura quattro reti. Una dimostrazione di forza, che fa capire quanto il classe 2008 possa spostarsi verso categorie superiori senza apparentemente subire il salto. “Io come De Bruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di Calhanoglu