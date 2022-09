Milan Under 18: risultati e classifica dopo la vittoria col Torino

Il Milan Under 18 trova la sua prima vittoria stagionale nel campionato 2022-23 di categoria, dopo il pari nella prima giornata con l'Atalanta. Alla prima uscita, i rossoneri non erano andati oltre il 2-2 con i pari età bergamaschi. Domenica, invece, è arrivato un successo di misura con il Torino U18: in casa, al Puma House of Football, il Milan Under 18 ha infatti vinto per 2-1 grazie ai gol di Mangiameli al 19', e Benedetti al 29'. Per entrambi è la prima rete stagionale. Di seguito: