Milan Under 17: risultati e classifica. Con l’Atalanta pari in rimonta

Dopo due vittorie e una sconfitta, per il Milan U17 arriva il primo pareggio stagionale. Nella quarta giornata del campionato 2022-23 di categoria, i rossoneri hanno pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta per 1-1. Un pari che fa scivolare i piccoli diavoli a -5 dalla vetta della classifica, occupata dall'Inter a punteggio pieno e finora imprendibile, con 18 gol fatti e solo 4 subiti. A segno per il Milan Under 17 Vittorio Magni, bravo a ribadire in rete con un colpo di testa il cross di Tommaso Mancioppi e a riportare in parità a dieci minuti dal termine una partita che l'Atalanta era stata brava a sbloccare al 49' con Bonanomi. Di seguito: