Il Milan Under 17 si è reso protagonista nella giornata odierna di una prestazione molto importante contro l'Inter, nel tanto atteso derby, vincendo per 3-2. I giovani rossoneri, infatti, sono scesi in campo alle ore 14:30 per la 6^ giornata del campionato degli Allievi Nazionali Under 17, contro i nerazzurri che in classifica li precedevano di tre punti. In questo avvio di stagione, infatti, i cugini avevano conquistato un filotto di successi nelle prime giornate e si trovavano a punteggio pieno. Mentre i giovani diavoli avevano perso solamente un incontro. E dopo lo scontro al vertice con l'Atalanta è arrivato un altro successo fondamentale.