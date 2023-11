Milan Under 17, 4-0 nel derby e primato in classifica a punteggio pieno

Il Milan Under 17 ha vinto 4-0 il derby contro l'Inter e ora si ritrova primo in classifica a punteggio pieno

(fonte: acmilan.com) Il Derby come lieto fine. E non siamo neanche a metà. Continua la favola dell'Under 17 del Milan, capace di regalarsi un Derby da sogno dopo una partenza di campionato da record. Le nove vittorie in nove giornate fanno notizia, ma è la costanza di rendimento della squadra a lasciare senza parole. In positivo. 27 punti, 36 gol segnati (media spaccata di quattro a gara) e un sacco di qualità. Nel weekend appena passato i giovani rossoneri hanno dominato l'Inter, battendola con un netto 4-0 al PUMA House of Football.