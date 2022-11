Milan, cade in trasferta l’Under 15: l’Udinese si impone 2-0

La formazione Under 15 del Milan deve inchinarsi ai pari età dell'Udinese, che si sono imposti in casa con il risultato di 2-0

Continua il campionato dei Giovanissimi Nazionali Under 15 , con il Milan che si è dovuto inchinare al cospetto dei pari età dell' Udinese . Nella cornice del Campo Sportivo Comunale di Cormons i padroni di casa hanno dominato l'incontro per 2-0, centrando momentaneamente la zona playoff.

Seconda sconfitta in campionato per i giovani rossoneri, che rimangono alle spalle dell'Inter e anzi si allontanano dei cugini. I nerazzurri infatti si trovano a punteggio pieno, dal momento in cui hanno ottenuto otto successi in altrettanti incontri.