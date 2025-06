Milan U17, caccia allo scudetto: domani la finale per un titolo che manca da 14 anni

Un digiuno da spezzare: la finale scudetto del Milan U17

L'ultima volta che il Milan ha alzato la Coppa dello Scudetto Under 17 (allora Allievi Nazionali) è stato nella stagione 2010-2011, quando superò l'Empoli per 1-0. Da allora, il titolo è sfuggito, spesso finendo nelle mani di altre potenze giovanili come Roma e Inter. La finale di domani rappresenta dunque un'opportunità unica per interrompere questo digiuno e riaffermare la forza del settore giovanile rossonero.